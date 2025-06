Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 13 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le news sulla viabilità del Lazio. Oggi, 25 giugno 2025 alle ore 13:00, si registrano rallentamenti sull'A24 Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale in direzione quest'ultima. Sul Raccordo Anulare traffico intenso tra Casilina e Appia, con ulteriori rallentamenti tra Laurentina e Roma Sud a causa di lavori in corso. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per il vostro viaggio.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto della A24 roma-teramo rallentamenti da Portonaccio alla tangenziale in direzione di quest'ultima ci spostiamo sul Raccordo Anulare traffico intenso in carreggiata interna tra Casilina e Appia e si rallenta anche in esterna tra Laurentina e la diramazione Roma Sud usciamo dalla capitale code per lavori sulla statale Umbro laziale per i quali al momento chiuso l'allacciamento tra le Autosole Umbro laziale sia in direzione Terni che verso Viterbo all'altezza di Orte mentre per chi viaggia in A1 verso Napoli prestare attenzione per la presenza di un incendio dallo svincolo per La 24 e la diramazione Roma Sud infine sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo aggiornamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano Inoltre sono Forse con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo che sono servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto i dettagli di questa delle altre notizie sui mobilità punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 13:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, nasce il portale “LAZIO STREET ART” Regione Lazio #regionelazio #laziostreetart #giornaleinfocastelliromani Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale.