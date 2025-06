Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato a garantire un viaggio sicuro e informato. Oggi, 25 giugno 2025 alle ore 12:25, registriamo rallentamenti sulla A24 Roma Teramo da Portonaccio e code sulla A1 Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e suggerimenti utili per affrontare al meglio il vostro percorso.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della A24 Roma Teramo rallentamenti da Portonaccio la tangenziale in direzione di quest'ultima è ancora un chilometro di coda sulla A1 diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare è proprio sull'anello cittadino traffico intenso in carreggiata interna tra Casilina e Appia e rallentamenti anche in esterna tra Ardeatina e la diramazione Roma Sud usciamo dalla capitale code per lavori sulla statale Umbro laziale per i quali al momento chiuso l'allacciamento dall'auto sole e la umbro-laziale sia in direzione Terni che verso Viterbo all'altezza di Orte infine sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta A Vignanello verbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano Inoltre sono previste corse con bus verso le stazioni di Stimigliano Monterotondo il sono servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto i dettagli di questa delle altre notizie su infomobilità punto Astral spa.

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

