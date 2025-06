Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 11 | 25

Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio che vi tiene aggiornati sulla viabilità del Lazio. Oggi, a Roma e dintorni, si registrano rallentamenti significativi su diverse arterie principali: la A24, la A1 e il Raccordo Anulare. Tra code e congestioni, il traffico si presenta intenso, ma non preoccupatevi: continueremo a fornirvi aggiornamenti tempestivi per aiutarvi a pianificare al meglio i vostri spostamenti. Restate con noi per tutte le ultime notizie sulla viabilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione in via di miglioramento un tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove ora si rallenta la fiorentina la tangenziale in direzione di quest'ultima Ancora un chilometro di coda sulla A1 diramazione Roma Sud per Torrenova il raccordo anulare è proprio sull'anello cittadino traffico intenso in carreggiata interna tra Casilina e Appia e rallentamenti anche in esterna tra Ardeatina e la diramazione Roma Sud traffico in direzione centro su via Flaminia dal raccordo anulare e via dei Due Ponti e sulla Roma Fiumicino da via della Magliana a via del Cappellaccio usciamo dalla capitale rimosso l'incidente su via Appia nel comune di Cisterna di Latina è risolto anche il sinistro in A12 Roma Tarquinia tra Civitavecchia e Santa Severa circolazione ora scorrevole in direzione della capitale mentre sono per lavori sulla statale Umbro laziale per i quali al momento chiuso l'allacciamento tra l'auto sole la umbro-laziale all'altezza di Orte sia in direzione Terni che verso Viterbo infine sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta A Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano Inoltre sono previste corse con bus verso le stazione di Stimigliano e Monterotondo che sono servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto i dettagli di questa e delle altre notizie su infomobilità.