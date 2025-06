Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 10 | 25

Ben ritrovati da Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le notizie sul traffico nella regione Lazio. Oggi, alle ore 10 del 25 giugno 2025, si registrano ancora code sulla A24 Roma-Teramo e sull'A1 Roma Sud, con incolonnamenti che interessano i principali snodi urbani. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli su come muoversi più agevolmente in città.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora code sul tratto Urbano della A24 roma-teramo ora gli incolonnamenti sono da Tor Cervara la tangenziale in direzione di quest'ultima 1 km di coda anche sulla A1 diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo è proprio sull'anello cittadino traffico intenso in carreggiata interna tra Nomentana e Tiburtina e più avanti tra Casilina e Appia e rallentamenti anche in esterna tra casse Trionfale E poi tra Roma Fiumicino e Pontina ancora traffico in direzione centro su via Flaminia per raccordo anulare via dei Due Ponti su via Salaria da Villa Spada alla tangenziale e sulla Roma Fiumicino da del Tevere a via del Cappellaccio usciamo dalla capitale rimossi gli incidenti su via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino e su via Artena tra Artena e Valmontone segnali amore alla un altro sinistro su via Appia nel comune di Cisterna di Latina per il quale si circola a senso unico alternato all'altezza dell'incrocio con via Marconi code per incidente tra due auto A12 Roma Tarquinia tra Civitavecchia e Santa Severa in direzione della capitale mentre sono per lavori le code sulla statale Umbro laziale per i quali al momento chiuso l'allacciamento tra il sole e la umbro-laziale sia in direzione Terni che verso Viterbo infine sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di astol Spa di doppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano Inoltre sono previste corse con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo che sono servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Io porto i dettagli di questa delle altre notizie su infomobilità punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it