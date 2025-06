Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 09 | 40

Benvenuti all'aggiornamento di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. Oggi, alle ore 09:40 del 25 giugno 2025, si registrano ingorghi sulla A24 tra Tor Cervara e il raccordo anulare, e sulla A1 Roma Sud tra Torrenova e il raccordo. Rimanete con noi per le ultime notizie sul traffico e consigli utili per un viaggio senza intoppi.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove ci sono incolonnamenti dallo svincolo del raccordo anulare alla tangenziale in direzione di quest'ultima è nello posto senso di marcia tra Tor Cervara ed il raccordo un chilo di coda anche sulla A1 diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare è proprio sull'anello cittadino traffico intenso in carreggiata interna tra Casilina e Pontina è nel settore opposto Cassia bis e Nomentana rallentamenti anche in esterna tra casse Aurelia è più avanti tra Roma Fiumicino e Appia ancora traffico in direzione centro su via Flaminia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti su via Salaria da Villa Spada la tangenziale sulla Roma Fiumicino da Parco dei Medici a via del Cappellaccio è su via Pontina da Spinaceto a raccordo usciamo dalla capitale per segnalare due senti il primo su via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino con coda in direzione di Roma l'altro su via Artena dove a causa del sinistro si circola a senso unico alternato tra il tema e Valmontone segnaliamo un incidente anche sulla A12 Roma Tarquinia tra Civitavecchia e Santa Severa in direzione Roma è sempre per le autostrade prestare attenzione in A1 Firenze Roma per la presenza di un all'altezza dell'uscita di Orvieto infine sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire lavori a cura di ASL Spa villa a doppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano sullo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano Inoltre sono previste corse con bus verso le stazioni di Stimigliano in Monterotondo che sono servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto i dettagli di questa delle altre su info mobilita.