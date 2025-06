Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 08 | 40

Benvenuti a tutti gli automobilisti in transito sulla rete romana e laziale. La situazione attuale, aggiornata alle 8:40 del 25 giugno 2025, presenta code e rallentamenti su diversi tratti, tra cui l'A24 e l'A1 Roma Sud. Astral Infomobilità vi fornisce le ultime notizie per gestire al meglio i vostri spostamenti, garantendo così un viaggio più sicuro e #fluido. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti sul traffico.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 roma-teramo permangono incolonnamenti dallo svincolo del raccordo anulare alla tangenziale in direzione di quest'ultima 1 km di coda anche sulla A1 diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare è proprio sull'anello cittadino traffico intenso in carreggiata interna tra Centrale del Latte Prenestina e poi tra Casilina e Ardeatina ed in esterna si rallenta da Roma Fiumicino è nel quadrante Nord tra classi e Salaria è più avanti tra Cassia bis ed Aurelia è proprio su via Aurelia segnaliamo Codes in entrata tra via di Malagrotta e via Gregorio XI neanche su via Flaminia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti su via Salaria da Villa Spada la tangenziale e sulla Roma Fiumicino transa del Tevere e via del Cappellaccio usciamo dalla capitale itinerari su via Pontina rallentamenti tra Aprilia e Pomezia in direzione Roma per Siamo al trasporto ferroviario proseguono fino al 6 luglio i lavori di manutenzione sulle linee fl6 Roma Napoli via Formia ed fl8 Roma Nettuno la circolazione subirà variazioni e cancellazioni previsto un servizio bus sostitutivo per gli ultimi collegamenti serali sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento la linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tali stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano Inoltre sono previste borse con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo che sono servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto i dettagli di questa delle altre notizie mobilità punto asso spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it