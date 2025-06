Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 07 | 25

Benvenuti alla nostra consueta analisi sulla viabilità di Roma e Lazio. Oggi, 25 giugno 2025 alle ore 07:25, si segnalano code e rallentamenti sulla A24 e A1, con incolonnamenti tra lo svincolo del raccordo anulare e la tangenziale, oltre a traffico intenso tra Casilina e l’anello cittadino. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio il vostro viaggio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio dal tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove ci sono incolonnamenti dallo svincolo del raccordo anulare alla tangenziale in direzione di quest'ultima un chilometro di coda anche sulla A1 diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare è proprio sull'anello cittadino traffico intenso in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina ed in esterna dove si rallenta tra Prenestina e Burkina è più avanti tra Cassia bis e Aurelia è proprio su via Aurelia segnaliamo Code in entrata tra via di Malagrotta e via Gregorio XI come anche su via Flaminia 3 Raccordo Anulare e via dei Due Ponti e su via Salaria da Villa Spada alla tangenziale usciamo dalla capitale per segnalare su via Pontina rallentamenti tra Aprilia e Pomezia in direzione del raccordo anulare Passiamo al trasporto ferroviario proseguono fino al 6 luglio i lavori di manutenzione sulle linee fl7 Roma Napoli via Formia ed fl8 Roma Nettuno la circolazione subirà variazioni e cancellazioni È previsto un servizio bus per gli ultimi collegamenti serali tra le stazioni di Roma Termini Formia Gaeta Latina Campoleone e nettuno infine sulla ferrovia Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di assali Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea ed è nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano Inoltre sono previste corse con bus verso le stazioni di Emiliano e Monterotondo che sono servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto i dettagli di questa delle altre notizie su infomobilità punto Astral spa da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento a seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it