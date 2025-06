Viabilità dal 27 giugno aperto al traffico il nuovo svincolo della Tangenziale ovest

A partire da venerdì 27 giugno 2025, alle ore 11:00, si apre un nuovo capitolo nella viabilità di Catania con l’inaugurazione del nuovo svincolo della tangenziale ovest al km 6+700. Questa importante opera strategica rivoluzionerà i collegamenti tra le zone circostanti, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando la fluidità del traffico. Scopri come questa innovazione cambierà il modo di muoversi in città e nelle aree limitrofe.

A partire dalle ore 11:00 di venerdì 27 giugno 2025 verranno ufficialmente aperti al traffico veicolare il ramo 2 e il ramo 4 del nuovo svincolo realizzato al km 6+700 del R.A. 15- tangenziale ovest di Catania. L’intervento, costituisce un’opera strategica per migliorare i collegamenti tra la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

