Viabilità dal 27 giugno aperto al traffico il nuovo svincolo della Tangenziale ovest

Dal 27 giugno, Catania si prepara a vivere una svolta significativa con l'apertura al traffico del nuovo svincolo della tangenziale ovest. A partire dalle ore 11:00 di venerdì, il ramo 2 e il ramo 4 entreranno in funzione al km 6+700 del R.A. 15, migliorando notevolmente i collegamenti tra le zone urbane e le arterie principali della città . Questo intervento rappresenta un passo avanti importante per ottimizzare la viabilità e facilitare gli spostamenti quotidiani.

A partire dalle ore 11:00 di venerdì 27 giugno 2025 verranno ufficialmente aperti al traffico veicolare il ramo 2 e il ramo 4 del nuovo svincolo realizzato al km 6+700 del R.A. 15- tangenziale ovest di Catania. L'intervento, costituisce un'opera strategica per migliorare i collegamenti tra la.

