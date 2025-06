Viabilità come cambia Parma con i nuovi cantieri

Parma si prepara a rivoluzionare la sua viabilità grazie ai nuovi cantieri avviati nel contesto del Piano Strade 2025. Con un investimento di quasi 8 milioni di euro, questi interventi promettono di migliorare significativamente la mobilità urbana, ridurre i disagi e rendere le strade più sicure e funzionali. Scopri come questa trasformazione impatterà sulla vita quotidiana dei parmigiani e cosa aspettarsi nei prossimi mesi.

Nell’ambito del Piano Strade 2025, già presentato nelle scorse settimane, prenderanno avvio a breve una serie di interventi particolarmente rilevanti per estensione, posizione e impatto sulla circolazione. Con un investimento di quasi 8 milioni di euro, l’impegno per la manutenzione della rete. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: viabilità - cambia - parma - cantieri

A San Giovanni il Mercato Europeo. Cambia la viabilità - Arezzo, 13 maggio 2025 – In occasione della 20° edizione del Mercato Europeo, che si terrà a San Giovanni dal 15 al 18 maggio, il Comune ha attuato modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta.

Odissea tra i cantieri stradali: lunghe code e deviazioni «fantasma» Vai su Facebook

Viabilità: tutti i cantieri estivi per la manutenzione stradale cittadina -; Viabilità: tutti i cantieri estivi per la manutenzione stradale cittadina; Lunghi lavori in centro storico, cambia la viabilità: la mappa dei cantieri.