Via Vittorio Veneto notte d' estate | sabato 28 giugno

Preparatevi ad vivere una serata magica nel cuore di Arezzo! Sabato 28 giugno, Via Vittorio Veneto si trasforma in un palcoscenico di festa con musica, balli, negozi aperti fino a mezzanotte e tante sorprese sotto le stelle. La prima edizione di Via Vittorio Veneto Summer Night promette divertimento e convivialità per tutta la famiglia. Il grande momento di apertura è alle ore ...

Arezzo, 25 giugno 2025 –  VIa Vittorio Veneto notte d'estate: sabato 28 giugno Dalle ore 18 fino a mezzanotte shopping, balli, musica, aperitivi, scene a cielo aperto. Tutto pronto per la festa dell'estate a Saione. Ecco la prima edizione di via Vittorio Veneto Summer night. Sabato 28 giugno negozi aperti fino a mezzanotte con shopping, balli, musica, aperitivi, scene a cielo aperto e tanto divertimento. Il taglio del nastro è previsto per le ore 18 per poi dare il via all'evento organizzato da Confesercenti Arezzo, in collaborazione con i commercianti di Via Vittorio Veneto, grazie al patrocinato dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena e dal Comune di Arezzo, al contributo di Estra main partner e delle concessionarie Giovanili Auto e International Motors. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Vittorio Veneto notte d'estate: sabato 28 giugno

In questa notizia si parla di: vittorio - veneto - estate - sabato

Le suore di clausura in fuga dal convento di Vittorio Veneto accusano l’abate: «Noi, evase come dei carcerati». Il giallo dei 200mila euro - Due suore di clausura evase dal convento di Vittorio Veneto ora denunciano pratiche opache all'interno del monastero dei Santi Gervasio e Protasio.

GIOVEDI 26 VENERDI 27 SABATO 28 GIUGNO 2025 VITTORIO VENETO (TV) PARCO DAN - VIA SCHIAPPARELLI WP FESTIVAL ? https://www.trevisoeventi.com/wp-festival.html INFOLINE TEL 329 2777738 ? MODENA CITY RAMBLERS ? SHANDON - T Vai su Facebook

Vittorio Veneto, per l'estate esteso l'orario di apertura dei musei Vai su X

Estate a Fucecchio - Magia sulla città ; Vittorio Veneto, per l'estate esteso l'orario di apertura dei musei; Via Veneto Summer Night: shopping, balli, musica, aperitivi, cene a cielo aperto.

Via Vittorio Veneto notte d'estate: sabato 28 giugno - Arezzo, 25 giugno 2025 – VIa Vittorio Veneto notte d'estate: sabato 28 giugno Dalle ore 18 fino a mezzanotte shopping, balli, musica, aperitivi, scene a cielo aperto. Segnala lanazione.it

Tutto pronto per Via Vittorio Veneto Summer Night - L’evento, promosso da Confesercenti, animerà l’intero quartiere con i shopping e divertimento. Si legge su teletruria.it