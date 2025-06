Via Rocco Jemma vigili urbani presi a testate da un parcheggiatore abusivo

In un episodio che ha scosso la tranquillità di via Rocco Jemma, due vigili urbani sono stati aggrediti da un parcheggiatore abusivo durante un normale controllo di routine. La scena si è trasformata in un surreale scontro, con le forze dell’ordine costrette a fronteggiare l’aggressore, che ha tentato di fuggire dopo averli preso a testate. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto delle regole nelle nostre città.

Stavano effettuando alcuni controlli su strada quando si sono imbattuti in un uomo, visto all'opera come parcheggiatore abusivo, che prima li ha picchiati e poi ha provato a scappare. È successo ieri mattina in via Rocco Jemma, non lontano dal Policlinico, dove due agenti della polizia municipale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: rocco - jemma - parcheggiatore - abusivo

Palermo, aggredisce due vigili che multavano le auto in divieto di sosta: fermato un parcheggiatore abusivo; Polizia Municipale, agenti aggrediti. La solidarietà di sindaco Lagalla, assessore Falzone e comandante Colucciello; Aggressione a Palermo: due agenti della polizia municipale picchiati da parcheggiatore abusivo.

Palermo, due vigili urbani aggrediti da un parcheggiatore abusivo - L’episodio di violenza si è verificato ieri, martedì 24 giugno, in via Rocco Jemma. Riporta livesicilia.it

Aggressione a Palermo: due agenti della polizia municipale picchiati da parcheggiatore abusivo - Dal capoluogo siciliano alla provincia di Siracusa: negli ultimi tempi troppi episodi simili richiamano l'attenzione delle organizzazioni sindacali di categoria ... Scrive lasicilia.it