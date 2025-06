Via Navonella l’altolà del difensore civico | Impatto pesante in area di pregio naturale

In un contesto di crescente attenzione alla tutela ambientale, la recente decisione di via Navonella L8217altol224 del difensore civico solleva importanti interrogativi sul suo impatto pesante in un’area di pregio naturale. Francesco Cozzi invita gli enti coinvolti a effettuare ulteriori approfondimenti sulla caratterizzazione dell’ambito d’influenza territoriale, evidenziando come la salvaguardia dell’ambiente debba restare prioritaria di fronte alle nuove trasformazioni urbanistiche. La partita tra sviluppo e tutela ambientale si gioca anche qui.

Sarzana, 25 giugno 2025 – "Opportuni ulteriori approfondimenti in merito alla caratterizzazione dell'ambito d'influenza territoriale con riferimento agli aspetti ambientali interessati". Questo il monito lanciato a tutti gli enti interessati da Francesco Cozzi, il difensore civico regionale chiamato a intervenire sulle criticità derivanti dalla variante urbanistica al Prg – approvata dalla maggioranza consigliare, seppur con l'astensione di Forza Italia, il 22 aprile del 2024 – sul progetto presentato da Gi.Emme Immobiliare relativo alla realizzazione di un centro sportivo in via Navonella. Uno stravolgimento dell'area di pregio naturalistico decisamente troppo impattante, almeno per il comitato cittadino che ha deciso di chiamare in causa il difensore civico per esprimersi sul progetto che dovrebbe estendersi su un'area di 59mila metri quadrati, prevedendo la realizzazione non soltanto di cinque campi da tennis, otto da padel, un campo pratica per il golf e tre putting green oltre a una Club House con centro fitness, bar, aule e spogliatoi, ma anche di un complesso di 20 appartamenti bilocali, con tanto di piscina e parcheggi sia pertinenziali che pubblici.

