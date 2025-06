Via Mazzini Appena aperta e già sporca

Via Mazzini appena aperta si presenta già sporca e segnata da criticità evidenti. La consigliera comunale della Lega Maria Pacchini, accompagnata da Alfreda Del Carlo, ha attraversato la nuova strada, raccogliendo testimonianze di residenti e osservando con preoccupazione lo stato di abbandono. Dopo l’inaugurazione, emergono problemi che richiedono interventi immediati per restituire decoro e sicurezza a questa importante via cittadina. È ora di agire concretamente.

Dalla stazione al mare, la consigliera comunale della Lega Maria Pacchini, insieme ad Alfreda Del Carlo del direttivo del partito, ha attraversato la nuova via Mazzini. A distanza di poche settimane dall'inaugurazione "Il marmo che riveste i marciapiedi risulta macchiato nella sua interezza" afferma Del Carlo. Raccogliendo poi le testimonianze dei residenti "sono emerse diverse criticità. Il camminamento pedonale – afferma Pacchini – in alcuni tratti è veramente esiguo rispetto alla ciclabile, la carreggiata è stretta e la riduzione dei parcheggi crea problemi". Nel tempo la consigliera Pacchini ha presentato una serie di richieste di accesso agli atti "per conoscere i criteri di fruibilità, in particolare per le persone con disabilità.

