Via Massarenti a Bologna è temporaneamente chiusa fino al 13 luglio, modificando la viabilità e indirizzando il traffico verso la periferia. La chiusura, in atto dal pomeriggio e con lavori ancora da completare, impone ai guidatori di adottare percorsi alternativi. Quali strade saranno interessate e come cambierà la mobilità cittadina? Scopriamolo insieme per affrontare al meglio questa fase di lavori e tornare presto alla normalità.

Bologna, 25 giugno 2025 – Un pomeriggio di passione in via Massarenti. Da oggi fino al 13 luglio è chiuso il tratto (con direzione verso il centro) da via del Parco a via Rimesse di una delle arterie più importanti della città. Quindi l’unica direzione possibile, al momento, è quella verso la periferia. Giusto il tempo di sistemare gli ultimi cartelli di segnalazione dei lavori e, dalle 14, la strada è bloccata. Di conseguenza non si sono fatte attendere lunghe code lungo tutta la strada, durante le ore di punta prima della sera. Sul posto è presente, da inizio lavori, la Polizia locale, che invita gli automobilisti a seguire il percorso consigliato, svoltando in via del Parco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Massarenti chiusa a Bologna: come cambia la viabilità e fino a quando / Video

