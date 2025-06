Via Maironi lavori finiti entro luglio ma non è detto che lo scavalco di Città Alta riaprirà

I lavori in via Maironi, previsti entro luglio, promettono di rivitalizzare il cuore cittadino, anche se il completamento dello scavalco di Città Alta si preannuncia più incerto. Rota rassicura sul rispetto del cronoprogramma, mentre Ribolla chiede con urgenza la riapertura per alleviare gli ingorghi. La decisione definitiva arriverà tra 15 giorni, mantenendo alta l’attenzione su questa importante operazione di riqualificazione urbana.

IL CANTIERE. Rota: «Nonostante un leggero ritardo, siamo in linea con il cronoprogramma». Ribolla (Lega): «Tanti ingorghi, poi si riapra la strada». Berlanda: «Decisione tra 15 giorni».

