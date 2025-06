Via libera della Bce alla scalata di Mps su Mediobanca ma ci sono delle condizioni

La Banca Centrale Europea ha dato il via libera a Mps per acquisire una partecipazione di controllo in Mediobanca, segnando un passo importante nel panorama bancario italiano. Tuttavia, l'operazione sarà soggetta a precise condizioni stabilite dall’istituto di vigilanza. Questa mossa potrebbe ridisegnare gli equilibri del settore finanziario, aprendo nuove opportunità e sfide per le banche italiane. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e quali saranno le conseguenze di questa decisione strategica.

È arrivato dalla Banca centrale europea (Bce) il via libera all'acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca da parte di Mps. Ad annunciarlo è la stessa Banca Monte dei Paschi di Siena in una nota. La banca centrale, massimo organo di vigilanza creditizia dell'area euro.

