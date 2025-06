Via libera definitivo alla legge sull’IA | 28 articoli per governare rischi e opportunità deleghe al Governo autorità nazionali e strategie per il futuro digitale Cosa cambia davvero e chi dovrà adeguarsi? TESTO

Con l’approvazione definitiva della legge sull’Intelligenza Artificiale, l’Italia si prepara a navigare tra rischi e opportunità di un futuro digitale. Con 28 articoli dettagliati e deleghe al Governo, il provvedimento traccia un percorso strategico per regolamentare l’innovazione, garantendo sicurezza e competitività. Ma cosa cambia davvero e chi dovrà adeguarsi? Scopriamo insieme le implicazioni di questa svolta storica nel panorama tecnologico italiano.

La Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che introduce disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Il provvedimento è stato approvato con 136 voti favorevoli, 94 contrari e 5 astenuti, completando così l'iter legislativo iniziato al Senato nel maggio 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: libera - definitivo - legge - deleghe

L’Italia avrà finalmente la sua legge sullo spazio: via libera definitivo al ddl 1415 - L’Italia fa un passo decisivo nel suo percorso spaziale con l’approvazione definitiva del DDL 1415, un evento storico che apre nuove frontiere per la nostra economia e industria.

Via libera definitivo alla legge sull'IA: 28 articoli per governare rischi e opportunità, deleghe al Governo, autorità nazionali e strategie per il futuro digitale. Cosa cambia davvero e chi dovrà adeguarsi? TESTO; Via libera definitivo della Camera alla legge di delegazione Ue. Dal credito al consumo ai rifiuti elettronici, cosa cambia; Ddl nucleare, via libera dal Consiglio dei ministri: cosa prevede l’ultima bozza.

Via libera definitivo della Camera alla legge di delegazione Ue. Dal credito al consumo ai rifiuti elettronici, cosa cambia - Il contenuto della legge di delegazione europea è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea ... Secondo ilsole24ore.com

Acconti Irpef, via libera definitivo della Camera al decreto: è legge. Che cosa cambia e tutte le novità - Via libera definitivo della Camera al decreto Irpef, recante disposizioni urgenti in materia di acconti Irpef dovuti per l'anno 2025. Da affaritaliani.it