Via libera all’isola ecologica a Casertavecchia | Consiglio di Stato ribalta sentenza del Tar

Il Consiglio di Stato ha dato il via libera all’Isola Ecologica di Casertavecchia, ribaltando la decisione del Tar Campania. Questa importante pronuncia apre finalmente le porte a un progetto strategico per migliorare la gestione dei rifiuti e tutelare l’ambiente nella suggestiva zona collinare di San Rocco. La vicenda si chiude con un risultato positivo per la comunità, che potrà ora beneficiare di infrastrutture più sostenibili e innovative.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Comune di Caserta, ribaltando così la precedente decisione del Tar Campania e aprendo ufficialmente la strada alla realizzazione dell'isola ecologica nella zona collinare di Casertavecchia, in località San Rocco. La settima sezione del Consiglio.

In questa notizia si parla di: consiglio - isola - ecologica - casertavecchia

