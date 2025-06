Via di Porta Medaglia è di nuovo una discarica a cielo aperto

Via di Porta Medaglia 232, purtroppo, si riconferma come un angolo di degrado, dove persistono discariche a cielo aperto che deturpano il paesaggio e minano il decoro urbano. A distanza di tre anni dalla bonifica, l’incuria e gli sversamenti illegali continuano a profanare questa zona di Roma sud, particolarmente vulnerabile. È ora di agire con determinazione per restituire dignità e pulizia a queste aree.

Prosegue la piaga degli sversamenti di rifiuti a Roma sud, soprattutto nelle aree meno urbanizzate. A distanza di tre anni da una grande bonifica, la strada che collega la via Laurentina alla via Ardeatina resta il luogo preferito degli zozzoni. Discariche abusive a Roma sud Siamo in via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

