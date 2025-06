Via alla rivoluzione sostenibile con la bioedilizia. La lotta contro il cambiamento climatico sta trasformando il settore dell’edilizia, spingendolo verso pratiche più eco-compatibili e innovative. La bioedilizia, con radici profonde negli anni '60 e '70 in Germania, rappresenta una vera e propria svolta nel modo di costruire, puntando su materiali naturali e prestazioni energetiche eccellenti. Un argomento che, negli ultimi anni, ha riconquistato il suo ruolo di protagonista nel panorama globale, e sul...

La lotta contro il cambiamento climatico impatta anche il settore dell’edilizia, che vuole rendersi protagonista di una rivoluzione sostenibile, modificando l’approccio su tecniche di costruzione, materiali utilizzati e prestazioni energetiche. È questa la filosofia dell’edilizia green o bioedilizia, che trova le sue radici negli anni '60 e '70 in Germania nel movimento della Bau Biologie. Un argomento ritornato in auge negli ultimi anni e sul quale l’Europa è pronta a puntare e investire. L’ultima direttiva sulle case green approvata dal Parlamento Europeo, entrata in vigore il 28 maggio 2024, spiega come l’obiettivo sia quello di “raggiungere un parco immobiliare altamente efficiente e completamente decarbonizzato entro il 2050”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it