Via alla riqualificazione di via Tuoro Cappuccini Nargi | Si lavora senza sosta per il bene della città

Avellino si anima di lavori a ritmo incessante: via Tuoro Cappuccini e via De Renzi si preparano a rinascere, garantendo sicurezza e bellezza alle strade più vitali della città. Un impegno concreto per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, dimostrando che ogni intervento conta nel cammino verso una città più moderna e accogliente. Con questi interventi, Avellino si avvia verso un futuro più brillante.

Ad Avellino sono partiti in queste ore i lavori di fresatura del manto stradale per la riqualificazione di via Tuoro Cappuccini. Insieme a quelli di ripavimentazione di via De Renzi, avviati nei giorni scorsi, restituiranno sicurezza e decoro a due arterie importanti della città. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

