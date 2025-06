Via agli eventi per i 700 anni di Castruccio

A Signa, i festeggiamenti per i 700 anni di Castruccio sono entrati nel vivo, animando la città con eventi coinvolgenti e ricchi di storia. Il settimo centenario della conquista del Castello di Signa da parte di Castruccio Castracani rivela un passato affascinante, riscoperto attraverso iniziative che celebrano la sua eredità. La prima edizione del Palio straordinario ha già riscosso grande entusiasmo, dando il via a un percorso ricco di tradizione e memoria storica.

Sono entrati nel vivo, a Signa, gli appuntamenti per il settimo centenario della conquista del Castello di Signa da parte di Castruccio degli Antelminelli, detto anche Castruccio Castracani. L'obiettivo è riportare in luce il periodo storico in cui Signa fu un avamposto lucchese in terra fiorentina. "Non posso che esprimere grande soddisfazione per i tanti eventi che sono andati in scena a Signa, con la prima edizione del Palio straordinario degli Arcieri, la ri-battitura del " Castruccino " a cura della Zecca di Lucca e la cena sotto le stelle in via Santa Maria con circa 200 persone – ha detto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi -.

Cartellone di eventi per il settimo centenario della conquista del castello da parte; Montecatini Terme riscopre Castruccio Castracani; Fano e Lucca più vicine nel segno della storia comune.

Cartellone di eventi per il settimo centenario della conquista del castello da parte; Montecatini Terme riscopre Castruccio Castracani; Fano e Lucca più vicine nel segno della storia comune.