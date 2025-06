Vetralla al via la nuova stagione di spettacoli estivi nel sito archeologico di Foro Cassio

Vetralla si prepara a vivere un’estate all’insegna cultura e spettacolo con l’avvio della nuova stagione estiva nel suggestivo sito archeologico di Foro Cassio. La seconda edizione della rassegna musicale, tra concerti e performance teatrali, promette emozioni uniche sotto il cielo stellato. Supportata dalla Regione Lazio e collaborando con il Comune di Vetralla, questa iniziativa trasforma il luogo in un palcoscenico magico, invitandovi a scoprire un patrimonio ricco di storia e divertimento.

