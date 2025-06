Vespa contro un' auto in via Argine Vecchio a Vecchiano | 58enne ferito gravemente

Un tragico incidente a Vecchiano scuote la comunità: ieri pomeriggio, in via Argine Vecchio, una Vespa e un'auto si sono scontrate, causando gravi conseguenze. Il conducente della vespa, un uomo di 58 anni, ha riportato ferite gravissime ed è stato immediatamente soccorso. La scena è stata devastante e le autorità stanno ancora indagando sulle cause. La sicurezza stradale rimane una priorità, e questo episodio sottolinea quanto sia importante rispettare le regole per evitare tragedie come questa.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, 24 giugno, a Vecchiano, in via Argine Vecchio. Secondo quanto si apprende poco dopo le ore 18 un'auto e una vespa si sono scontrate, con il guidatore del mezzo a due ruote, un 58enne, che è rimasto seriamente ferito. L'uomo è stato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

