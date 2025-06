Vertice Nato verso l’intesa sull’aumento al 5% delle spese per la difesa

Il vertice Nato di Aja si avvicina a un momento cruciale: un accordo sul incremento al 5% delle spese per la difesa entro il 2035, un passo decisivo per rafforzare l’unità dell’Alleanza Atlantica. Tra incontri attesi, anche con Zelensky e con Trump, il panorama geopolitico si fa ancora più complesso, promettendo decisioni che plasmeranno il futuro della sicurezza europea e internazionale. Un evento da seguire attentamente per comprendere le sfide che ci attendono.

Vertice Nato all'Aja verso l'intesa sull'aumento al 5% delle spese per la difesa dei paesi dell'Alleanza Atlantica entro il 2035. Trump a tutto campo sul Medio Oriente. Atteso anche un incontro con Zelensky.

