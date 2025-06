Vertice Nato Trump | Spesa 5% successo monumentale penso sia merito mio

Il vertice della NATO ad L'Aja si è concluso con un risultato storico, grazie all'impegno condiviso dei leader per aumentare la spesa sulla difesa. Donald Trump, evidenziando il successo monumentale degli USA, ha sottolineato che questa decisione rappresenta un traguardo importante per rafforzare l'alleanza e garantire un futuro più sicuro. Un risultato che dimostra come la leadership possa fare la differenza in ambito internazionale, e che il merito di questo successo...

(Adnkronos) – Il vertice Nato all'Aja è stato un "successo monumentale" per gli Stati Uniti, a seguito del sostanziale aumento della spesa per la sicurezza deciso dai leader dell'alleanza,. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump. "Questo è un successo monumentale per gli Stati Uniti, perché stavamo spendendo molto più del dovuto", ha dichiarato ai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il vertice al bar con Macron, Starmer e Merz, alla luce dell’abbandono anticipato del G7 del presidente americano, costituisce la premessa per una posizione comune Vai su Facebook

