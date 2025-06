Vertice Nato Trump rassicura Zelensky | Parlerò con Putin È il momento giusto per far finire la guerra

Il recente vertice tra Zelensky e Trump apre nuove speranze per la pace in Ucraina, con il leader ucraino che si rivolge anche a Putin, sottolineando che «il momento giusto per far finire la guerra» potrebbe essere vicino. La diplomazia internazionale si mobilita con incontri serrati, puntando a un accordo che possa mettere fine al conflitto e portare stabilità nella regione. La domanda resta: sarà questa l’occasione decisiva?

Volodymyr Zelensky arriva a L’Aia con un’agenda serrata. La giornata si apre con un bilaterale di circa cinquanta minuti con il presidente americano Donald Trump, un colloquio che il leader ucraino definisce « lungo e sostanziale », incentrato — parole sue — su « come raggiungere un cessate il fuoco e una pace reale ». Nel tardo pomeriggio poi l’incontro con i leader di Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Polonia, oltre al segretario generale della Nato, Mark Rutte. “Abbiamo affrontato tutte le questioni davvero importanti”. Dopo l’incontro, Zelensky ha rotto il silenzio con un post su X: «Abbiamo affrontato tutte le questioni davvero importanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vertice Nato, Trump rassicura Zelensky: “Parlerò con Putin. È il momento giusto per far finire la guerra”

In questa notizia si parla di: trump - zelensky - vertice - nato

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Un'immagine simbolica della cena di ieri sera al vertice Nato all'Aja. Quello sguardo sullo sfondo di Zelensky che guarda al tavolo di Trump, Meloni, Erdogan e Rutte. Le sorti dell'Ucraina dipendono anche dall'aiuto euroatlantico Vai su Facebook

Translate post#TG2000 - Vertice #Nato, verso l’intesa sull’aumento al 5% delle spese per la difesa #25giugno #NATOSummit #Rutte #Iran #Israele #Netanyahu #Trump #Teheran #Khamenei #Teheran #guerra #MedioOriente #Ucraina #Russia #Zelensky #T Vai su X

Nato, Trump: Ho chiesto il 5% del pil in Difesa e si farà. Rutte: Tutto merito tuo - Giorgia Meloni: spese Nato necessarie e sostenibili, non distoglieremo fondi da altre priorità; Sul vertice Nato i dubbi di Trump. E Zelensky tratta i Mirage francesi; Vertice Nato, Trump e il lungo colloquio, a cena, con Meloni. Rutte lo coccola: «Spese militari al 5%, successo storico.

Nato, Trump: "Accordo al 5% è monumentale". E su Zelensky: "Non avrebbe potuto essere più gentile" - Incontro Meloni, Macron, Merz, Tusk, Starmer, Rutte, Zelensky: mantenere la pressione sulla Russia Al termine del Vertice Nato dell'Aja il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontr ... Riporta msn.com

Ucraina, Zelensky parla con Trump: "Discusso di come raggiungere tregua e vera pace" - "Ho ringraziato il presidente e gli Usa", ha detto il leader di Kiev ... Scrive msn.com