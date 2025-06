Vertice Nato Trump | Accordo al 5% per la difesa è una vittoria monumentale – Il video

Il vertice NATO di Aja ha segnato una svolta storica, con l’accordo sul 5% del PIL dedicato alla difesa, portando a un aumento annuale di oltre 1 trilione di dollari. Un traguardo monumentale che rafforza la sicurezza collettiva e sancisce una vittoria strategica per gli Stati Uniti, l’Europa e la civiltà tutta. Questa decisione cambierà il volto della difesa internazionale, aprendo nuove prospettive di collaborazione e potenziamento comune.

(Agenzia Vista) Aja, 25 giugno 2025 «Quando gli alleati raggiungeranno questa cifra, aggiungeranno più di 1 trilione di dollari all’anno. Pensate a quel trilione all’anno alla nostra difesa comune. E questo è davvero un monumento alla vittoria. Ma è una vittoria monumentale per gli Stati Uniti, perché davamo molto più di quanto ci spettasse, il che era piuttosto ingiusto, in realtà. Ma questa è una grande vittoria per l’Europa e per la civiltà occidentale in generale». Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa al vertice Nato. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Vertice Nato. 🔗 Leggi su Open.online