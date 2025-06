Vertice Nato regge la tregua tra Iran e Israele | giallo sul nucleare Teheran va avanti Trump aspettando Zelensky è sicuro | Distruzione totale

In un contesto internazionale segnato da tensioni e alleanze sfidanti, il vertice Nato si apre con una sorprendente notizia: la tregua tra Iran e Israele sembra reggere, mentre il giallo sul nucleare teheranense si infittisce. Donald Trump, impegnato all’Aia, commenta con orgoglio i recenti sviluppi, lasciando intravedere scenari di destabilizzazione totale. La scena globale è in fermento, e le ripercussioni sono tutte da scoprire.

" La tregua sta andando bene, Israele ha fatto retromarcia e sono molto orgoglioso di loro ". Parola del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tycoon è impegnato in queste ore a L'Aia, nei Paesi Bassi, per il vertice Nato al fianco del segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte. Com'era prevedibile al centro delle discussioni non solo la "quota" che ogni Stato membro della Nato dovrà destinare alla difesa e alla sicurezza, ma anche la guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele, il cui cessate il fuoco, dopo ore ad altissima tensione, è cominciato ieri.

