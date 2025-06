Vertice Nato Orban scherza con Rutte e Schoof alla foto di famiglia

Durante il vertice NATO di Aja, Viktor Orban ha regalato un momento di leggerezza scambiando battute con Mark Rutte e Dick Schoof durante la foto di famiglia. Un sorriso tra alleati che dimostra come anche nei momenti formali si possa trovare spazio per un po’ di humor. Questi gesti rafforzano il senso di unità e collaborazione tra i paesi membri, sottolineando l’importanza di mantenere un clima positivo in ambito internazionale.

(Agenzia Vista) Aja, 25 giugno 2025 Il Primo ministro ungherese Viktor Orban scherza con il Segretario Generale della Nato Mark Rutte e il Primo ministro dei Paesi Bassi Dick Schoof durante lo scatto della foto di famiglia, in occasione del vertice Nato. Le immagini Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vertice Nato, Orban scherza con Rutte e Schoof alla foto di famiglia

In questa notizia si parla di: nato - vertice - orban - scherza

