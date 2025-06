Vertice Nato nessuna menzione al futuro ingresso di Kiev

Nel vertice Nato di L'Aja, gli alleati ribadiscono il loro impegno a sostenere l'Ucraina senza menzionare un possibile futuro ingresso nel'Alleanza. A differenza di Washington lo scorso anno, il documento evita il concetto di "percorso irreversibile", sottolineando invece una posizione di supporto attento e limitato. La strategia evidenzia una scelta diplomatica volta a mantenere un equilibrio delicato, lasciando aperte diverse possibilità per il futuro.

"Gli alleati ribadiscono il loro impegno sovrano a fornire sostegno all'Ucraina". Lo si legge nella dichiarazione finale del summit Nato de L'Aja. Dal documento, come ampiamente previsto, è escluso ogni menzione ad un futuro ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza, al contrario di quanto accadde a Washington l'anno scorso, dove si stabilì il principio del "percorso irreversibile". Non figurano nemmeno riferimenti agli impegni finanziari per l'Ucraina - l'anno scorso c'erano i 40 miliardi all'anno - che, appunto, ora diventa "un impegno sovrano". Gli alleati si dichiarano, inoltre, "uniti di fronte a profonde minacce e sfide alla sicurezza, in particolare la minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euro-atlantica e la persistente minaccia del terrorismo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vertice Nato, nessuna menzione al futuro ingresso di Kiev

