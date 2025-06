Vertice Nato Meloni | Per Ucraina e Gaza la stessa determinazione usata per la guerra Israele-Iran

Dopo il vertice Nato di L’Aja, Giorgia Meloni si distingue per l’analisi decisa sugli sviluppi internazionali, richiamando l’attenzione sulla stessa determinazione necessaria per affrontare le crisi in Ucraina e Gaza. Con un forte impegno verso la sicurezza europea e un aumento delle spese militari al 5% del PIL entro il 2035, la premier sottolinea l’importanza di rafforzare la difesa senza trascurare le priorità nazionali. La sfida è grande, ma la determinazione italiana non vacilla.

Al termine del vertice Nato dell'Aja Giorgia Meloni commenta l'avvio di un cessate il fuoco tra Israele e Iran e aggiunge: "Usare la stessa determinazione per Ucraina e Gaza". Dal summit, intanto, via libera all'accordo sull'aumento delle spese per la difesa al 5% del pil entro il 2035. "Spese necessarie per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza - afferma il premier - ma non toglieremo nemmeno un euro dalle priorità del governo a tutela degli italiani".

In questa notizia si parla di: vertice - nato - meloni - ucraina

