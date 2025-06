Vertice Nato Meloni | Per il 2026 non useremo l’escape clause – Il video

Durante il vertice NATO a Bruxelles, Giorgia Meloni ha annunciato con determinazione che per il 2026 non sarà necessario ricorrere all’escape clause. La presidente ha sottolineato come le decisioni future dipenderanno dall’andamento dell’economia, confermando così un approccio lungimirante e stabile. Un messaggio chiaro di impegno verso la stabilità e la sicurezza del nostro Paese, anche in un contesto internazionale in evoluzione.

(Agenzia Vista) Aja, 25 giugno 2025 «Noi abbiamo fatto i nostri calcoli, per il 2026 non riteniamo che ci serva utilizzare l’escape clause, per gli anni a venire si valuterà sulla base di quella che è la situazione economica». Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al vertice Nato. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

