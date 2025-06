Vertice Nato Meloni | Obiettivo 5% non per compiacere qualcuno ma per noi

Al vertice nato con Meloni, si fa forte un messaggio chiaro: le decisioni prese non sono fatte per compiacere altri, ma per rafforzare la nostra autonomia e sovranità. La leader sottolinea che ogni scelta è volta a mantenere l’Italia forte e indipendente, mettendo al centro gli interessi nazionali. Un messaggio deciso e rivolto a chi guarda all’Italia come una nazione capace di autodeterminarsi e prosperare.

“Non è che noi facciamo queste scelte per soddisfare o compiacere a qualcuno. Le le facciamo per l’esatto contrario. Le facciamo perché servono a noi, le facciamo perché servono alla nostra autonomia, le facciamo perché servono alla nostra sovranità, le facciamo perché servono alla nostra capacità di mantenere questa nazione una nazione forte”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del vertice Nato dell’Aja, rispondendo a una domanda sul target del 5% in spese per la difesa. Sul target al 5% nella maggioranza “mi pare che siamo tutti d’accordo, perché io vengo qui con una risoluzione votata da tutta la maggioranza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vertice Nato, Meloni: “Obiettivo 5% non per compiacere qualcuno ma per noi”

In questa notizia si parla di: vertice - nato - meloni - compiacere

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace” - Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha espresso scetticismo riguardo alla volontà di pace della Russia durante il vertice Nato ad Antalya, in Turchia.

Un'immagine simbolica della cena di ieri sera al vertice Nato all'Aja. Quello sguardo sullo sfondo di Zelensky che guarda al tavolo di Trump, Meloni, Erdogan e Rutte. Le sorti dell'Ucraina dipendono anche dall'aiuto euroatlantico Vai su Facebook

Vertice Nato, Meloni: Obiettivo 5% non per compiacere qualcuno ma per noi; Vertice NATO, il punto stampa del Presidente Meloni; Pilastro europeo della Nato. La difesa di domani secondo Meloni.

Vertice Nato, Meloni: "Obiettivo 5% non per compiacere qualcuno ma per noi" - (LaPresse) "Non è che noi facciamo queste scelte per soddisfare o compiacere a qualcuno. Da stream24.ilsole24ore.com

Pilastro europeo della Nato. La difesa di domani secondo Meloni - Rafforzare il sistema Nato con una colonna europea, evitando il rischio di sovrapposizioni che nessuno può permettersi. Scrive formiche.net