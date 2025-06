Vertice Nato Meloni | La Spagna ha firmato i nostro stessi impegni I dazi Usa al 10%? Non sono impattanti – Il video

Il vertice della NATO all’Aja ha segnato un passo decisivo per la sicurezza europea, con impegni sostenibili e condivisi. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di rafforzare la difesa senza compromettere le priorità nazionali, evidenziando che anche la Spagna ha firmato accordi simili e che i dazi USA al 10% sono meno impattanti di quanto si pensi. Un momento di unità e strategia condivisa verso un futuro più sicuro e stabile.

Il vertice della Nato, svoltosi tra ieri e oggi all’Aja, è stato definito dalla premier Giorgia Meloni «un momento importante, grazie agli impegni significativi e sostenibili assunti». Al termine dell’incontro tra i leader dell’Alleanza, la presidente del Consiglio ha sottolineato che le spese approvate sono «necessarie per rafforzare la nostra difesa e sicurezza». Meloni ha assicurato inoltre: «Non verrà sottratto nemmeno un euro alle priorità del governo e dei cittadini italiani». Per il 2026, ha aggiunto, «non è prevista l’attivazione della clausola di salvaguardia» del Patto di Stabilità per le spese militari, poiché «i costi sono sostenibili». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: vertice - nato - meloni - impegni

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace” - Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha espresso scetticismo riguardo alla volontà di pace della Russia durante il vertice Nato ad Antalya, in Turchia.

Translate postUltimi impegni istituzionali, foto preferite della premier Giorgia Meloni: 1. Vertice Nato Vai su X

Meloni al vertice sul Piano Mattei: “Gli accordi firmati oggi valgono 1,2 miliardi di impegni concreti” Vai su Facebook

Vertice NATO, il punto stampa del Presidente Meloni; Meloni: 'Vertice Nato importante. Non toglieremo un euro alle priorità degli italiani'; Vertice Nato all'Aia, Meloni: Importante per impegni assunti.

Vertice Nato, Meloni: «La Spagna ha firmato i nostro stessi impegni. I dazi Usa al 10%? Non sono impattanti» – Il video - Al termine dell’incontro tra i leader dell’Alleanza, la premier ha sottolineato che le spese approvate sono «necessarie per rafforzare la nostra difesa e sicurezza. msn.com scrive

Vertice Nato, Meloni: accordo «sostenibile» per l’Italia, per il 2026 nessuno scostamento di bilancio. Sì all’ipotesi dazi Usa al 10% - Non servirà l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per il primo anno, «per quelli a venire valuteremo» ... Lo riporta ilsole24ore.com