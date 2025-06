Vertice Nato Meloni | È il momento per ottenere il cessate al fuoco a Gaza – Il video

In un contesto internazionale segnato da tensioni e crisi, le parole di Giorgia Meloni risuonano con forza: è il momento di agire per un cessate il fuoco a Gaza. La Presidente del Consiglio italiana sottolinea l’impegno del nostro Paese nel cercare una soluzione pacifica, riconoscendo l’urgenza di fermare le violenze e promuovere la pace. La speranza è che questa iniziativa possa segnare un passo decisivo verso una stabilità duratura.

(Agenzia Vista) Aja, 25 giugno 2025 «Penso che tutti capiscano che questo è il momento in cui bisogna riuscire ad ottenere il cessate il fuoco a Gaza, quindi l’Italia è impegnatissimo per ottenere questo risultato». Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al vertice Nato. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ottenere - vertice - nato - meloni

Per approfondire, leggi qui l’articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/al-via-vertice-nato-ecco-cosa-punta-ottenere-meloni-merz-macron-e-trump-AHzuvnNB Vai su Facebook

Translate postAl via il vertice Nato. Ecco cosa punta a ottenere Meloni da Merz-Macron e da Trump https://ilsole24ore.com/art/al-via-vertice-nato-ecco-cosa-punta-ottenere-meloni-merz-macron-e-trump-AHzuvnNB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole2 Vai su X

Vertice Nato, spese militari e flessibilità, con vista dazi: perché Meloni scommette sulla «relazione speciale» con Trump; Vertice Nato, Meloni: E' il momento per ottenere il cessate al fuoco a Gaza; VIDEO Vertice Nato, Meloni: Ora è il momento del cessate il fuoco in Ucraina e a Gaza - LaPresse.

Vertice Nato, Meloni: E' il momento per ottenere il cessate al fuoco a Gaza - “Penso che tutti capiscano che questo è il momento in cui bisogna riuscire ad ottenere il cessate il fuoco a Gaza, quindi l'Italia è impegnatissimo per ottenere questo risultato. Secondo ilgiornale.it

Meloni dopo il vertice Nato: «Ora è il momento del cessate il fuoco in Ucraina e a Gaza» VIDEO - Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del vertice Nato che si è tenuto oggi, mercoledì ... Da ilgazzettino.it