Vertice Nato Meloni ai cronisti | Non vi capisco se mi fate dieci domande insieme – Il video

Durante il vertice della NATO, il sorriso di Giorgia Meloni si anima di spontaneità e autenticità, quando risponde ai giornalisti che le rivolgono molteplici domande contemporaneamente. La premier, con tono amichevole, ironizza sulla confusione creata dalle domande sovrapposte, sottolineando l’importanza di un dialogo chiaro e ascoltabile. Un momento che dimostra come anche i leader possano mantenere il senso dell’umorismo sotto pressione. E voi, come reagireste in una situazione simile?

(Agenzia Vista) Aja, 25 giugno 2025 A margine del vertice Nato, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde ai giornalisti, ma le domande dei cronisti si accavallano: «Non vi capisco se mi fate dieci domande insieme». Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

