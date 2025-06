Vertice Nato la promessa di Meloni a Trump | Tre miliardi in più per le armi

Durante il vertice Nato all’Aja, si è assistito a incontri di alta geopolitica, tra cui la cena inaugurale con Meloni accanto a Trump e le promesse di aiuti militari. La scena riflette le complesse alleanze e tensioni in gioco, mentre Zelensky resta ai margini di questa dinamica diplomatica. Un quadro che lascia intendere come le strategie internazionali siano in continua evoluzione e che ogni mossa possa cambiare gli equilibri globali.

Nella fotografia ufficiale della cena inaugurale del vertice Nato all’ Aja, Giorgia Meloni siede accanto a Donald Trump. Intorno al tavolo, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il re dei Paesi Bassi, il segretario generale della Nato Mark Rutte e il presidente ceco Petr Pavel. Assente, invece, il leader ucraino Volodymyr Zelensky, sempre più distante dalla narrativa diplomatica dell’ex presidente americano, in un quadro che non dispiace a Vladimir Putin. Leggi anche: Vertice Nato, affronto a Putin: ci sarà anche Zelensky Per Meloni, quella immagine è politicamente strategica: le consente di mostrarsi allineata al fronte atlantico senza rinunciare a un ruolo mediatore tra le posizioni statunitensi e le reticenze dell’Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vertice Nato, la promessa di Meloni a Trump: “Tre miliardi in più per le armi”

