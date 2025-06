Vertice Nato in Olanda spese militari al 5% come chiesto da Trump

Il vertice della NATO in Olanda ha acceso i riflettori sulla determinazione dei paesi membri ad aumentare le spese militari fino al 5% del PIL, come richiesto dall'ex presidente Trump. Un impegno che segna una svolta strategica e rafforza il ruolo dell'Alleanza nel contesto globale. Servizio di Antonio Soviero. Restate con noi per scoprire cosa comporta questa decisione per la sicurezza internazionale.

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace” - Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha espresso scetticismo riguardo alla volontà di pace della Russia durante il vertice Nato ad Antalya, in Turchia.

Il 24 e il 25 giugno si terrà in Olanda all'Aia il vertice Nato. È stato proposto l'aumento delle spese per la difesa del 5% per ogni Stato aderente all'Alleanza Atlantica. Parliamo di oltre 500 miliardi di euro dei cittadini europei. Esattamente il triplo rispetto a quant

L'accelerazione della spesa militare della #Nato è dovuta alla necessità di "comprare" l'assicurazione americana che non sarà messo in discussione l'impegno di Washington alla sicurezza continentale. https://rainews.it/articoli/2025/06/nato-vert

Nato, inizia l'era del 5%. Trump brinda, Rutte lo esalta: saremo letali; Nato, impegno alleati a investire 5% Pil su difesa. No menzione su futuro ingresso di Kiev; Nato, in Olanda il vertice del 5%. Trump rivela il messaggio di Rutte: Una vittoria per te.

Nato, in Olanda il "vertice del 5%". Trump esulta: "Monumentale!" e riceve le lodi di Rutte - "L'Europa pagherà il suo contributo in modo consistente, come è giusto che sia" il segretario dell'Alleanza al presidente americano nel messaggio della vigilia, poi diffuso dal tycoon. Si legge su msn.com

Vertice Nato le notizie in diretta | Si discute del 5% voluto da Trump, la Spagna resta contraria - Uno dei nodi da sciogliere è quello della Spagna: Pedro Sanchez ritiene il 5% un obiettivo spropositato e ha fissato al 2,1% l'obiettivo del governo di Madrid. Segnala corriere.it