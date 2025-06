Vertice Nato i leader | Per difesa 5% Pil entro 2035 Russia minaccia a sicurezza

Al vertice Nato di Aja, i leader hanno preso un impegno deciso: aumentare la spesa per la difesa fino al 5% del Pil entro il 2035, rafforzando la solidarietà di fronte alle crescenti minacce, tra cui la Russia. Un passo strategico che testimonia la determinazione dell'Alleanza nel garantire la sicurezza europea e internazionale. La sfida è aperta, ma la volontà di agire è più forte che mai.

(Adnkronos) – Gli alleati Nato si impegnano a portare la spesa annua nella difesa, e nella sicurezza, al 5% del Pil entro il 2035. "Uniti di fronte alle profonde minacce e sfide per la sicurezza – riporta la dichiarazione diffusa al termine del summit all'Aja – in particolare alla minaccia a lungo termine rappresentata dalla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: nato - difesa - sicurezza - vertice

L’Italia: «Le nostre spese per la difesa al 2% del pil». La Nato: «Serve il 5% da tutti» - L'Italia ha attualmente destinato il 2% del proprio PIL alle spese per la difesa, ma la NATO ha fissato un obiettivo ambizioso: un incremento al 5%.

Translate postIl Premier svedese all'Aia per il vertice #NATO in un momento critico per la sicurezza euro-atlantica. Priorità : 1 Una NATO unita è una NATO forte. 2 L'Europa deve assumersi una maggiore responsabilità per la propria difesa. 3 Sostenere l'Uc Vai su X

Si apre un vertice di due giorni in Europa, carico di incertezza: il presidente non conferma l’impegno degli Stati Uniti all’Articolo 5 della Nato, che prevede la difesa reciproca Vai su Facebook

Vertice Nato, spese militari e flessibilità, con vista dazi: perché Meloni scommette sulla «relazione speciale» con Trump; Nato, accordo su spese difesa: sì a 5% Pil entro il 2035; Nato, alleati si impegnano a investire 5% del Pil. No menzione su futuro ingresso di Kiev.

Vertice Nato, i leader: "Per difesa 5% Pil entro 2035. Russia minaccia a sicurezza" - Gli alleati Nato si impegnano a portare la spesa annua nella difesa, e nella sicurezza, al 5% del Pil entro il 2035. Si legge su msn.com

Vertice Nato: 'Gli alleati si impegnano ad investire il 5%'. Nessuna menzione al futuro ingresso di Kiev - Il documento finale del summit: 'Russia minaccia per la nostra sicurezza' ma non si parla della guerra di aggressione in Ucraina. Segnala ansa.it