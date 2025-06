Vertice Nato | Gli alleati si impegnino a investire il 5 per cento del Pil nella difesa

Nel vertice della NATO a L’Aja, i leader mondiali hanno fatto un passo importante verso la sicurezza collettiva, stabilendo l’obiettivo di investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035. Questo impegno segnala una forte volontà di rafforzare le capacità militari e di garantire la stabilità globale, dimostrando che la solidarietà tra alleati è più vitale che mai. Vediamo come questa decisione plasmerà il futuro della sicurezza europea e mondiale.

Nel vertice della Nato tenutosi a L’Aja, i leader dei Paesi membri hanno approvato una nuova linea d’azione che mira a rafforzare la difesa. Il documento finale adottato dai capi di Stato e di governo stabilisce che «gli alleati si impegnano a investire il 5 per cento del Pil annuo nelle esigenze fondamentali di difesa e nelle spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035, al fine di garantire gli obblighi individuali e collettivi, in conformità con l’articolo 3 del Trattato di Washington ». Si specifica inoltre che i Paesi dovranno essere «uniti di fronte alle profonde minacce e sfide per la sicurezza, in particolare alla minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euro-atlantica e alla persistente minaccia del terrorismo ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Vertice Nato: «Gli alleati si impegnino a investire il 5 per cento del Pil nella difesa»

In questa notizia si parla di: difesa - vertice - nato - alleati

Ucraina e difesa, scontro politico. Il 16 maggio vertice a Roma - Il 16 maggio si svolgerà a Roma un vertice a cinque dei ministri della Difesa, in un clima di scontro politico sull'Ucraina.

Alla vigilia del vertice #Nato che si riunirà oggi all'#Aja, il segretario generale #Rutte afferma che per gli alleati #Teheran non può avere la bomba.... Vai su Facebook

"Durante il vertice odierno della @NATO è emersa con chiarezza la consapevolezza condivisa tra gli Alleati che, nel mutato contesto geopolitico, l’#Alleanza è chiamata a giocare un ruolo ancora più determinante per la sicurezza collettiva. In questa prospettiv Vai su X

Il 5% in difesa, Trump, la resistenza spagnola: al via il vertice Nato; Trump arriva al vertice della NATO mentre gli alleati si impegnano ad aumentare la spesa per la difesa; Sul vertice Nato i dubbi di Trump. E Zelensky tratta i Mirage francesi.

Vertice Nato: "Gli alleati si impegnano a investire il 5%" - "Gli alleati si impegnano a investire il 5% del Pil annuo nelle esigenze fondamentali di difesa e nelle spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035, al fine di garantire gli obblighi ind ... Segnala ansa.it

La Spagna conferma il suo ruolo centrale nella difesa europea al vertice Nato del 2025 - Pedro Sánchez conferma il ruolo strategico della Spagna nella difesa europea e transatlantica durante il vertice Nato 2025 a Bruxelles, sottolineando impegno militare e cooperazione con Stati Uniti e ... Da gaeta.it