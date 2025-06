Vertice Nato gli alleati si impegnano a investire il 5% per la difesa

Al vertice Nato de L’Aia, gli alleati hanno riaffermato il loro impegno per la difesa collettiva, decidendo di investire almeno il 5% del PIL annuale entro il 2035 in sicurezza e difesa. Con un’attenzione particolare all’Ucraina e alla minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia, questa strategia rafforza il ruolo dell’Alleanza nel proteggere i propri territori e valori, segnando un capitolo decisivo nella cooperazione internazionale.

«Ferreo impegno per la difesa collettiva», investimenti pari al 5% del Pil all'anno per difesa e sicurezza entro il 2035 e pieno sostegno all'Ucraina, mentre la Russia rimane una «minaccia a lungo termine». Queste le principali conclusioni messe nero su bianco dagli alleati al vertice Nato de L'Aia. I membri dell'Alleanza hanno «riaffermato» il «ferreo impegno per la difesa collettiva,.

