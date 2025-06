Vertice Nato giornata decisiva per la Difesa Rutte | Senza Usa niente 5% C’è attesa per l’incontro Trump-Zelensky

Oggi, all'Aja, la Nato si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, affrontando una giornata cruciale per il futuro della difesa collettiva. Con l’attenzione puntata sull’aumento della spesa militare e l’atteso incontro tra Trump e Zelensky, il vertice potrebbe segnare un nuovo step nelle alleanze internazionali. La tensione e l’attesa sono palpabili: cosa deciderà oggi questa storica giornata? Restate sintonizzati, perché il panorama geopolitico sta per cambiare.

L'Aia (Olanda), 25 giugno 2025 – Giornata decisiva al vertice Nato dell'Aja, con una fitta agenda di incontri ad alto livello. Oggi l'alleanza si dovrĂ esprimere sull' aumento della spesa militare. Sulla quota del 5% del Pil ci sarebbe unitĂ d'intenti tra i Paesi dell'Alleanza, ma la prova del nove sarĂ il voto previsto per oggi. C'è attesa per l'incontro Trump-Zelensky a margine del summit.  Primo appuntamento all'ordine del giorno la sessione plenaria del Consiglio Atlantico, che durerĂ per tutta la mattinata: ad aprire i lavori il segretario generale Mark Rutte. Nel pomeriggio incontro ristretto tra i leader di Ucraina, Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Polonia, insieme al vertice della Nato, per un focus sulla sicurezza europea e il conflitto in corso tra Ucraina e Russia.

