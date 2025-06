Vertice Nato entra nel vivo oggi la giornata decisiva

Oggi, il vertice Nato di L'Aja entra nel vivo, con una giornata cruciale che promette decisioni fondamentali per la sicurezza europea e globale. Tra incontri ad alto livello e discussioni strategiche, i leader mondiali sono chiamati a plasmare il futuro dell'Alleanza Atlantica. La tensione è palpabile: sarà un momento decisivo per affrontare le sfide di oggi e di domani, e la storia sta per essere scritta.

Giornata decisiva al vertice Nato dell'Aja oggi, con una fitta agenda di incontri ad alto livello. Il programma è iniziato alle 7:45 con la riunione congiunta dei ministri degli Esteri dei Paesi del G7 e dell'Unione europea, alla quale è seguita, dalle 8.30, l'arrivo dei capi di Stato e di governo dell'Alleanza Atlantica.

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace” - Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha espresso scetticismo riguardo alla volontà di pace della Russia durante il vertice Nato ad Antalya, in Turchia.

Vertice Nato all’Aja, Rutte: “Decisioni difficili, i Paesi devono trovare i soldi” - Oggi all'Aja il secondo giorno del vertice Nato: si attende l'accordo sul 5% per le spese militari fortemente voluto dal presidente americano Donald Trump. Riporta msn.com