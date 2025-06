Vertice Nato c' è l' accordo sul 5% per le spese militari Meloni | Anche Sanchez firma | L' Alleanza va verso il divorzio? Le sue 3 vite

Il vertice NATO 2023 si è trasformato in un palcoscenico di tensioni e alleanze in evoluzione, con l’Italia di Meloni pronta a confermare il suo impegno sul fronte delle spese militari, mentre le divergenze tra gli alleati si accentuano. Sul tavolo ci sono modalità per raggiungere, entro il 2035, l’ambizioso obiettivo imposto da Washington, segnando un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali e nel futuro della sicurezza europea.

"Andremo verso il 5% per la difesa". Tajani apre una nuova fase sulle spese militari - Il ministro degli Esteri Tajani annuncia un cambio di rotta nelle spese militari, confermando l'obiettivo del 2% del Pil.

