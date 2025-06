Vertice Nato ' alleati si impegnano a investire il 5%'

Nel vertice di L'Aja, gli alleati hanno raggiunto un impegno cruciale: investire il 5% del PIL annuo nella difesa entro il 2035, rafforzando la sicurezza collettiva come stabilito nel Trattato di Washington. Questo passo strategico testimonia la volontà di rafforzare la collaborazione e affrontare le sfide globali con determinazione. Ma quali saranno le implicazioni di questa decisione per la sicurezza europea e internazionale?

"Gli alleati si impegnano a investire il 5% del Pil annuo nelle esigenze fondamentali di difesa e nelle spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035, al fine di garantire gli obblighi individuali e collettivi, in conformità con l'articolo 3 del Trattato di Washington ". Lo si legge nella dichiarazione finale del summit de L'Aja. "Gli alleati - si evidenzia in un altro passaggio - stanzieranno almeno il 3,5% del Pil annuo, in base alla definizione concordata di spesa per la difesa della Nato, entro il 2035, per finanziare i requisiti fondamentali della difesa e per soddisfare gli obiettivi di capacità della Nato " l'1,5% andrà invece al più generale comparto della sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net