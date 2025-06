Vertice Nato all’Aja Trump in tilt | Raid a Fordow come Hiroshima e Nagasaki hanno chiuso la guerra e insiste contro l' Iran non avrà bomba nucleare

Il secondo giorno del vertice dell'Alleanza Atlantica a L'Aja si apre con tensioni e dichiarazioni sorprendenti. I leader discutono alleanze e strategie, mentre Donald Trump insiste sulla distruzione dei siti nucleari iraniani, paragonandoli a Hiroshima e Nagasaki. Un confronto che mette in luce le sfide e le tensioni geopolitiche in un contesto internazionale complesso e dinamico, dove ogni parola può avere ripercussioni significative sul futuro della pace e della sicurezza globale.

Al via il secondo giorno di vertice dell'Alleanza atlantica a L'Aja. Sono 32 i leader Nato ospitati, più i massimi vertici dell'Unione Europea e dei paesi amici indo-asiatici. Trump ha continuato ad affermare di aver distrutto completamente i siti nucleari iraniani e ha citato Hiroshima e Nagasaki.

