Vertice NATO all’Aja | Rutte sfida leader a finanziare la difesa al 5%

In un vertice cruciale a L’Aja, il leader olandese Mark Rutte sfida i paesi europei a incrementare gli investimenti nella difesa, sottolineando l’urgenza di raggiungere il obiettivo del 5%. Con una pressione crescente sugli alleati, Rutte invita i governi a trovare risorse aggiuntive e a fare scelte difficili per garantire la sicurezza europea entro il 2035. La partita è aperta: la sicurezza delle future generazioni dipende dalla capacità di agire ora.

Roma - Incontro cruciale a L’Aja: Rutte chiede sforzi economici, impegno Usa sull’Articolo?5, pressione su Europa per raggiungere spesa difensiva adeguata entro il 2035. Nella seconda giornata del vertice NATO a L’Aja, il segretario generale Mark?Rutte ha sottolineato con fermezza la necessità per i governi europei di prendere decisioni difficili sui bilanci, trovando risorse aggiuntive per la difesa. “I politici devono trovare i soldi”, ha ribadito, pur riconoscendo le difficoltà economiche, ma esprimendo fiducia nella loro capacità di adempire a tali impegni. Rutte ha poi rassicurato riguardo all'impegno statunitense nei confronti dell’Articolo?5, definendolo “totale”. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv