Vertice Nato all’Aja Rutte | Paesi devono trovare i soldi

Il vertice NATO all’Aja entra nel vivo con un focus cruciale: i paesi devono trovare i fondi necessari per raggiungere il target del 5% di spesa militare, una richiesta forte del presidente Trump. Tra promesse e sfide, il segretario generale rassicura che “l’Europa pagherà il suo contributo”, ma le decisioni non sono semplici. In un momento di tensione e responsabilità, i leader devono affrontare scelte difficili in situazioni di...

Oggi all’Aja il secondo giorno del vertice Nato: si attende l’accordo sul 5% per le spese militari fortemente voluto dal presidente americano Donald Trump. In un sms di Rutte pubblicato dal presidente americano, il segretario generale dell’Alleanza atlantica assicura che “l’Europa pagherà il suo contributo”. Rutte: “Paesi devono trovare i soldi”. “Sono decisioni difficili, siamo onesti. Voglio dire, i politici devono fare scelte in situazioni di scarsità, e non è facile”, ma “i Paesi devono trovare i soldi. Non è facile. Queste sono decisioni politiche. Lo riconosco pienamente. Ma allo stesso tempo, c’è la convinzione assoluta tra i miei colleghi al tavolo che, data la minaccia della Russia, data la situazione della sicurezza internazionale, non ci sono alternative. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vertice Nato all’Aja, Rutte: “Paesi devono trovare i soldi”

